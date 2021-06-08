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Yerel İzmir'de uyurken akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Yerel

İzmir'de uyurken akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde uyuduğu sırada akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 07:30:00 -
İzmir'de uyurken akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Lale Mahallesi'nde bir evde U.Ç. (29), kanepede uyuduğu sırada içeriye giren akrabası K.S. (17) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle karın bölgesinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan U.Ç, yakınları tarafından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.


Yeni Akit Gazetesi
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