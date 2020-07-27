Üniversite sınav sonuçlarını açıklanmasının ardından hem tercih maratonu hem de yurt koşuşturmacası başlamak üzere. İzmir’de bir üniversiteye yerleşmek isteyenler şehirde KYK yurdu olup olmadığını başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yükseköğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

KYK yurt başvuruları ne zaman?

Üniversite sonuçlarını açıklanmasıyla birlikte pek çok kişi KYK yurt başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik bir resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2019 yılında başvurular 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı.

KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir’de KYK yurdu var mı? | İzmir KYK yurdu üniversiteye yakın mı?

Öğrenciler ve veliler İzmir’de kaç KYK yurdunun bulunduğunu araştırıyor. İzmir’de 4 adet KYK yurdu bulunuyor. İzmir KYK yurtları şöyle:

İZMİR MERKEZ / KIZ VE ERKEK

İZMİR ÇEŞME / KIZ VE ERKEK

İZMİR URLA / KIZ VE ERKEK

İZMİR BAYINDIR / KIZ VE ERKEK

KYK yurt başvuru şartları

Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)