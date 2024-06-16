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Yerel İzmirde korkunç cinayet! Genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
Yerel

İzmirde korkunç cinayet! Genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-16 11:30:00 -
İzmirde korkunç cinayet! Genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunun eski sevgilisi 15 yaşındaki çocuk tarafından 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf etti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile babası İ.U.Ç.’nin (54) evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kısa sürede yakalandı

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Yorumlar

Sahip çıkın gözbebeği evlatlarınıza

15 yaşındaki bir kız çocuğu, 15 yaşındaki eski sevgilisiyle babasını ziyarete gidiyor. 15 yaşındaki kız çocuğunun babası da onları bir süre evde yalnız bırakıyor, geri dönünce de 15 yaşındaki evladının, 15 yaşındaki eski erkek arkadaşı tarafından 120 bıçak darbesiyle katledildiğini görüyor... ..... Analar, bababalar yapmayın, sahip çıkın göz bebeği evşatlarınıza. Siz bakmaya, onları öpüp koklamaya kıyamazken, gelir elin oğlu, elin kızı sizi geçemeyeceğiniz, altından kalkamayacağınız imtihanlara sokar, ocağınızı söndürür. Bu iki aile şimd ne yapsın?.... Birine Allah rahmet etsin, diğer caniyi de bildiği gibi cezalandırsın. Bu nasıl bir vahşet?!

cuma aktaş

Kızını evinde erkek arkadaşıyla yanlız bırakıyor öyle mi? Yok böyle birşey. Lan nasıl bir namus anlayışı var bunların. Kızın ölürde, başka şeylerde olur. Bunlar nasıl ana bana olmuşlar.
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