  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İzmir'de kazanan Konyaspor
Spor

İzmir'de kazanan Konyaspor

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam etti. Ligde, Göztepe ile Konyaspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, Sokol Cikalleshi kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:41:00 -
İzmir'de kazanan Konyaspor

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam etti. Ligde, Göztepe ile Konyaspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, Sokol Cikalleshi kaydetti. 

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler'in asistleriyle Cikalleshi kaydetti.

Göztepe'de Yalçın Kayan 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Konyaspor puanını 23'e yükseltti ve 3. sırada kendisine yer buldu. Göztepe ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması
Tarih

Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması

07 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması. 8 Kasım 1918..
En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı
Gündem

En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı

Şehit emanetine küfür ederek büyük bir skandala imza atan Lütfü Türkkan'ın İyi Parti grup başkanvekilliği görevinden alındı. Bu durumda Türk..
HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!
Gündem

HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!

İP’li Lütfü Türkkan’ın skandal küfürlerine bir tepki de HÜDA PAR’dan geldi. HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, İP’e ve Meclis’e seslene..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay