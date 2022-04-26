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Yerel İzmir'de iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Yerel

İzmir'de iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 07:11:00 - 2022-04-26 07:12:00
İzmir'de iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Emre B'nin kullandığı 34 EKN 504 plakalı otomobil, Sekiz Eylül Mahallesi İzmir Caddesi'nde, Sabri K. idaresindeki 35 PKS 77 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki Emre B, Salik Mert H, Emre K, Canan K. ile çocuklar Hasan Efe K. ve Demir K. yaralandı.

Bornova Türkan Özilhan ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Kemal Paşa İzmir Caddesi, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından açıldı.

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