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Gündem İzmir'de deniz 25 metre çekildi
Gündem

İzmir'de deniz 25 metre çekildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki büyük deprem sonrası deniz bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi. Vatandaşlar, 3 yıl önceki İzmir Depremi'nden sonra tsunami felaketi yaşadıkları için tedirgin oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 19:08:00 - 2023-02-08 19:09:25
İzmir'de deniz 25 metre çekildi

Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi. Çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu, iskeleler karada kaldı.

Deprem sonrası çekildi

Deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı. Panik yaşayan Sığacıklı vatandaşlar, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremi ile tsunami felaketini yaşadıklarını ve o günleri dün gibi hatırladıklarını belirtirken, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinden sonra denizde yaşanan çekilmeden korktuklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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