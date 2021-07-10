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Yerel İzmir'de bir çiftçi cinayeti! 2 şüpheli tutuklandı
Yerel

İzmir'de bir çiftçi cinayeti! 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de bir çiftçinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 14:18:00 -
İzmir'de bir çiftçi cinayeti! 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir çiftçinin, tarlasında av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Mahallesi'nde 60 yaşındaki Kamuran Güney'in av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen zanlılardan S.K, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, T.Y ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi'nde saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların olayda kullandıkları av tüfeği ise Torbalı ilçesindeki Karakızlar Mahallesi gölet mevkisinde toprağa gömülmüş halde bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

Olay

5 Temmuz'da Yeniköy Mahallesi'ndeki tarlasına giden Kamuran Güney, başından vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, zanlıların olay yerinden kaçtığı belirlenmişti.

Çiftçilik yapan Güney'in eşi Gülay Güney, jandarmadaki ilk ifadesinde eşinin borçlu olduğu tefeciler tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

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