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Yerel İzmir ve Konya'da operasyon! Gözaltılar var
Yerel

İzmir ve Konya'da operasyon! Gözaltılar var

İzmir ve Konya'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:25:00 -
İzmir ve Konya'da operasyon! Gözaltılar var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik soruşturma kapsamında 3 Şubat 2021'de düzenlenen operasyonda 3 kişinin suçüstü yakalandığı, 70 tabanca, 376 fişek ile tabanca yapımında kullanılan 33 tabanca sürgüsü, 32 tabanca irca mili ve yayı, 31 tabanca emniyet mandalı, 33 de irca mili yuvası ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada genişletilen soruşturma kapsamında silah alımı, satımı ve aracılığı yaptığı belirlenen yeni şüpheliler ve 29 zanlıya yönelik İzmir kent merkezi, Ödemiş ilçesi ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde 33 ev ve 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Yapılan aramalarda 23 tabanca, 1019 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve tabanca imalatında kullanılan matkap, mengene, kumpasın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden 17'sinin gözaltına alındığı, 12'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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