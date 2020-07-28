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Aktüel

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:55:38 -
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti

BALIKESİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti.

Adli tatil dolayısıyla Balıkesir'de bulunan Akıncı'nın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Başsavcı Vekili Akıncı'nın cenazesinin yarın Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akıncı'nın ölümüne ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Ömer Akıncı'nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı dilerim."

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