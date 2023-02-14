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Gündem İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz gömen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 07:59:00 -
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz gömen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Şubat saat 07.25'te, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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