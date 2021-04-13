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İSLAM İyiliğe yer aç!
İSLAM

İyiliğe yer aç!

İhtiyaç sahipleri için kampanya düzenleyen Yedi Başak Derneği hayırseverleri yardıma çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 22:21:00 - 2021-04-13 22:22:32

Dara düşmüş vatandaşların imdadına konaşan Yedi Başak Derneği herkesi iyilik yapmaya ve hayra çağırdı.

Yedi Başak Derneği açıklaması:

Bir rahmet iklimine daha kavuştuk hamdolsun. Ramazan'da bağışlanmak, arınmak gönüller yapmak duası ile...

Zekat, fitre, sadaka ve her türlü iyiliklerinizi yetim, ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz.

0553 886 77 77
yedibasak.org.tr
Ziraat Katılım : TR89 0020 9000 0015 9591 0000 09

 

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