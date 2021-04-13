İyiliğe yer aç!
İhtiyaç sahipleri için kampanya düzenleyen Yedi Başak Derneği hayırseverleri yardıma çağırdı.
Dara düşmüş vatandaşların imdadına konaşan Yedi Başak Derneği herkesi iyilik yapmaya ve hayra çağırdı.
Yedi Başak Derneği açıklaması:
Bir rahmet iklimine daha kavuştuk hamdolsun. Ramazan'da bağışlanmak, arınmak gönüller yapmak duası ile...
Zekat, fitre, sadaka ve her türlü iyiliklerinizi yetim, ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz.
0553 886 77 77
yedibasak.org.tr
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