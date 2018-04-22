İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekillerin neden ağlamaklı olduğu ortaya çıktı!
İYİ Parti'ye geçtiğii açıklanan 15 CHP'li milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geçtiği ve böyle bir adımdan açıklamadan çok kısa süre önce öğrendiği ortaya çıktı.22 Nisan 2018 Pazar 22:15
YENİAKİT.COM.TR - A Haber Unutma programında 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili bir kulis bilgisi paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli ittifakından 15 vekilin haberinin olmadığı ve basın açıklamasından kısa bir süre önce öğrendikleri ifade edildi.
Bazı CHP'li vekillerin yüz ifadesinin ağlamaklı olmasının nedeninin bu olduğu değerlendirildi.
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