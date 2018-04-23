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İYİ Parti'ye 25 milyon lira hazine yardımı

CHP'den 15 milletvekilinin partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları ile Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşan İYİ Parti, 25 milyon lira hazine yardımı alacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:41
İYİ Parti'ye 25 milyon lira hazine yardımı

CHP'den 15 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları, 5 milletvekili olan İYİ Parti'yi 20'ye çıkararak Meclis'te grup kuracak sayıya ulaştırdı.

AKŞENER'İ ADAY GÖSTEREBİLECEKLER

Bu sonuçla İYİ Parti 100 bin imza toplamadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilecek, Hazine'nin seçim öncesi partilere yapacağı seçim yardımından da faydalanacak.

HAZİNE YARDIMLARI

Son verilere göre Hazine'den seçim yardımı olarak AK Parti'ye 270.9 milyon lira, CHP'ye 138.5 milyon lira, MHP'ye 65.1 milyon lira, HDP'ye ise 58.8 milyon lira yardım yapılacaktı.

Hazine'den seçim yardımı alacak partiler ve alacakları para 24 saat önce böyleyken İYİ Parti ile bu tablo da değişecek. Partilerin payından İYİ Parti'ye bölünecek.

İYİ Parti'nin de 25 milyon lira civarında bir Hazine yardımı alacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:41
  1. Kılıçdaroğlu
  2. akşener
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  5. hazine yardım
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • hazinedarhazinedar54 dk önce
    ne hazineymiş be... doldur boşalt bitmiyor. küçük esnaf çiftçi işçi dolduruyor.siyasi partiler boşaltıyor. biz dolduruyoruz. onlar boşaltıyor. terörist parti mi ararsın fetöcü parti mi ararsın,heykelci partimi ararsın iktidar partisimi ararsın hepsine bol bol seçim yardımı. esnafa işçiye gelince drinşka ben böyle adaletin içine turp sıkayım...
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