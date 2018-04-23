İYİ Parti'den ortak aday açıklaması: Her durumda Meral Akşener...

İYİ Parti'den 24 Haziran seçimleri için muhalefetin ortak aday arayışlarıyla ilgili yapılan açıklamada "Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir" denildi.

CHP'nin '15 vekil' hamlesiyle İYİ Parti'nin seçimlere girmesi sağlanırken, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki görüşme ortak aday ihtimalini güçlendirmişti. Ancak İYİ Parti'nin son açıklaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.