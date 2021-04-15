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Eğitim İYEP ne zaman başlayacak? 3. sınıf İYEP yok mu?
Eğitim

İYEP ne zaman başlayacak? 3. sınıf İYEP yok mu?

İYEP yani İlkokullarda Yetiştirme Programı, ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, önceki eğitim - öğretim yılları içinde Türkçe ve Matematik derslerinden yeteri kadar başarılı olamayan öğrencilerin eksiklerinin giderilemsi için düzenlenen programdır. Artan korona vakaları nedeniyle hazırlık sınıflar ile 8. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflar için uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte İYEP’e devam edenler İYEP’e ara verilip verilmediğini merak ediyor. Peki İYEP’e ara verildi mi? İYEP durduruldu mu? İYEP ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:55:00 - 2021-04-15 10:55:26
İYEP ne zaman başlayacak? 3. sınıf İYEP yok mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamalara ilişkin kararlar açıklandı. Açıklanan karara göre, 15 Nisan’dan itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dahil olmak üzere tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Tüm resmi ana sınıarında da eğitime uzaktan devam edilecek. Bunun yanında 8. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflar uzaktan eğitime geçilecek.

İYEP ne zaman başlayacak?

MEB’den yapılan açıklamaya göre, ilkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle yeni bir açıklamaya kadar durduruldu.

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) nedir?

İYEP ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, önceki eğitim - öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler ile matematik dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda da desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programıdır.

İYEP detayları için tıklayın

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