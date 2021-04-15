İYEP ne zaman başlayacak? 3. sınıf İYEP yok mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamalara ilişkin kararlar açıklandı. Açıklanan karara göre, 15 Nisan’dan itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dahil olmak üzere tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Tüm resmi ana sınıarında da eğitime uzaktan devam edilecek. Bunun yanında 8. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflar uzaktan eğitime geçilecek.

İYEP ne zaman başlayacak?

MEB’den yapılan açıklamaya göre, ilkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle yeni bir açıklamaya kadar durduruldu.

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) nedir?

İYEP ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, önceki eğitim - öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler ile matematik dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda da desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programıdır.

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