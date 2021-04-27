İTÜ sürdürülebilir kalkınma amaçları 2021’de Türkiye’nin en iyisi

Buğra Kardan

Dünyanın önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler’in dünyanın en temel 17 sorununa çözüm olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

Dünya 24'üncüsü

THE’nın derecelendirmesine göre dünya çapında toplam 1.200 civarında üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 9’uncu Amaç ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ başlığında dünyada 24’üncü, Türkiye’de birinci oldu. 4’üncü Amaç ‘Nitelikli Eğitim’de ise dünyada 48’inci, Türkiye’de de 2’nci basamakta yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca 7’nci Amaç ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’ ile 17’nci Hedef ‘Amaçlar İçin Ortaklıklar’ başlıklarında büyük ilerleme kaydetti.

2021 atılım yılı

THE’nın etki sıralamasına göre geçtiğimiz yıl dünya üniversiteleri arasında Birleşmiş Milletler’in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyum sürecinin ölçülmesi sonucunda İTÜ’nün genel ortalaması 601+ düzeyindeyken, bu sene 101-200 bandına oturdu. İTÜ en büyük başarıyı elde ettiği ‘Nitelikli Eğitim’ ile ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ alanlarının yanı sıra toplam 6 alanda ilk 101-200 aralığında tüm amaçlar için yapılan ortalama sıralamasında ise yine ilk 200’e girdi. Böylece Türkiye’den en iyi dereceleri elde eden üniversite olarak kayıtlara geçti.

6 alanda ön planda

2021 yılı dünya üniversite sıralamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan İTÜ Öğretim Üyesi ve Uluslararası Derecelendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hale Özgün İTÜ’nün başarısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “THE 2021 Etki Sıralaması, dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirmedeki başarılarını; toplumsal, çevresel ve sosyal gelişmeyle ilgili faaliyetleri üzerinden değerlendiren oldukça önemli bir gösterge. Üniversitemiz, THE Impact Rankings sıralamalarına bu yıl bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 farklı alanda başvurdu. Başvurduğumuz tüm alanlar için ilgili kanıtlarımızın da sunulduğu değerlendirme süreci sonunda dünya sıralamalarında toplam altı alanda ilk 101-200 aralığında yer alırken, bir alanda 24’üncü ve yine diğer bir alanda da 48’inci olduk. İTÜ, özellikle ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ başlıklarında dünya sıralamalarında ilk 50 ve ilk 25 içerisinde yer alarak dünyanın en saygın, en iyi eğitim veren ve çok yönlü sanayi iş birliği kuran üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Üniversitemizin elde ettiği bu başarının, ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz.”

İşte sürdürülebilir kalkınma amaçları

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ pek ço ülke ve kurum tarafından benimsendi.Bu amaçlar şu şekilde:

Yoksulluğa son

Açlığa son

Sağlık ve kaliteli yaşam

Nitelikli eğitim

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Temiz su ve sanitasyon

Erişilebilir ve temiz enerji

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

Sanayi, yenilikçilik ve altyapı

Eşitsizliklerin azaltılması

Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

Sorumlu üretim ve tüketim

İklim eylemi

Sudaki yaşam

Karasal yaşam

Barış, adalet ve güçlü kurumlarla amaçlar için ortaklıklar. BM çatısı altında Ocak 2016’da yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılına kadar belirlenen 19 hedefte anlamlı bir ilerleme kaydetmeyi öngörüyor. BM, 17 amacın yürütülmesi için oluşturduğu Kalkınma Programı’yla (UNDP) hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendi ulusal planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlıyor. BM’nin kalkınma ajansı olarak faaliyet gösteren UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede çalışmalarını yürütüyor.