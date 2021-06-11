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Yerel İtfaiye eri kazada hayatını kaybetti
Yerel

İtfaiye eri kazada hayatını kaybetti

Ankara'da kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 erden Reis Keçecioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 08:03:00 -
İtfaiye eri kazada hayatını kaybetti

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangına müdahale etmeye giderken yolda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye erinden Reis Keçecioğlu, Sincan ilçesinde yoğun bakım tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Keçecioglu'nun vefat haberini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Bugün acı bir kayıpla sarsıldık. Çok üzgünüz. Beypazarı'nda çıkan bir yangına müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu kaybettiğimiz itfaiye eri mesai arkadaşımız Reis Keçecioğlu'na Allah'tan rahmet, yaralı 2 çalışma arkadaşımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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