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Spor İtalya Serie A takımlarında Kovid-19 vakaları artıyor
Spor

İtalya Serie A takımlarında Kovid-19 vakaları artıyor

Torino'da 3, Parma ve Crotone takımlarında da 1'er kişi de Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:09:51 -
İtalya Serie A takımlarında Kovid-19 vakaları artıyor

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, Parma ve Crotone'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlanıldı.

Torino kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Son testler sonucunda 1'i futbolcu, 2'si teknik heyetten 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Vakaların tamamı belirti göstermiyor ve tecrit altında. Torino kulübü belirlenen yönerge ve talimatları uygulamaya almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Parma kulübünden de yapılan açıklamada, lig maçlarından önce talimatlarla belirlendiği üzere takımın Perşembe günü testten geçirildiği ve 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı ve kendisini izole ettiği ifade edildi.

Parma'da son çıkan pozitif vakayla takımdaki pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Crotone kulübünün de Rumen golcüsü Denis Dragus'un Romanya Ümit Milli Takımı'ndan dönüşü sonrasında yapılan testinin pozitif çıktığı ve tecrit altına alındığı belirtildi.

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