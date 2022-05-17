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Spor İtalya Serie A kim şampiyon oldu?
Spor

İtalya Serie A kim şampiyon oldu?

İtalya Serie A'da sezonun ne zaman sona ereceği, hangi takımın şampiyonluğa ulaştığı merak ediliyor. Peki, İtalya'da şampiyon kim oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 01:17:00 -
İtalya Serie A kim şampiyon oldu?

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa liglerini yakından takip edenler ise 'İtalya'da şampiyon kim oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Serie A şampiyon belli oldu mu?

İtalya Serie A kim şampiyon oldu?

İtalya Serie A'da şampiyon takım 38.hafta maçlarıyla belli olacak. Ligde 38.hafta maçları ise 20 Mayıs Cuma akşamı başlayacak.

Serie A 37. hafta sonuçları:

Empoli-Salernitana:        1-1

Hellas Verona-Torino:   0-1

Udinese-Spezia:               2-3

Roma-Venezia:1-1

Bologna-Sassuolo:          1-3

Napoli-Genoa:  3-0

Milan-Atalanta:2-0

Cagliari-Inter:    1-3

Sampdoria-Fiorentina: 4-1

Juventus-Lazio:2-2

 

Serie A 38.hafta maçları:

20 Mayıs Cuma

21.45 Torino-Roma

21 Mayıs Cumartesi

18.15 Genoa-Bologna

21.45 Atalanta-Empoli

21.45 Fiorentina-Juventus

21.45 Lazio-Hellas Verona

22 Mayıs Pazar

13.30 Spezia-Napoli

19.00 Inter-Sampdoria

19.00 Sassuolo-Milan

22.00 Salernitana-Udinesse

22.00 Venezia-Cagliari

Premier Lig'de şampiyon kim oldu?
Premier Lig'de şampiyon kim oldu?

Spor

Premier Lig'de şampiyon kim oldu?

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