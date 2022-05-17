İtalya Serie A kim şampiyon oldu?
İtalya Serie A'da sezonun ne zaman sona ereceği, hangi takımın şampiyonluğa ulaştığı merak ediliyor. Peki, İtalya'da şampiyon kim oldu?
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa liglerini yakından takip edenler ise 'İtalya'da şampiyon kim oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Serie A şampiyon belli oldu mu?
İtalya Serie A kim şampiyon oldu?
İtalya Serie A'da şampiyon takım 38.hafta maçlarıyla belli olacak. Ligde 38.hafta maçları ise 20 Mayıs Cuma akşamı başlayacak.
Serie A 37. hafta sonuçları:
Empoli-Salernitana: 1-1
Hellas Verona-Torino: 0-1
Udinese-Spezia: 2-3
Roma-Venezia:1-1
Bologna-Sassuolo: 1-3
Napoli-Genoa: 3-0
Milan-Atalanta:2-0
Cagliari-Inter: 1-3
Sampdoria-Fiorentina: 4-1
Juventus-Lazio:2-2
Serie A 38.hafta maçları:
20 Mayıs Cuma
21.45 Torino-Roma
21 Mayıs Cumartesi
18.15 Genoa-Bologna
21.45 Atalanta-Empoli
21.45 Fiorentina-Juventus
21.45 Lazio-Hellas Verona
22 Mayıs Pazar
13.30 Spezia-Napoli
19.00 Inter-Sampdoria
19.00 Sassuolo-Milan
22.00 Salernitana-Udinesse
22.00 Venezia-Cagliari