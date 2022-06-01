İtalya Arjantin maçı CANLI İZLE | İtalya-Arjantin maçı ne zaman saat kaçta?
Finalissima 2022'de İtalya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev maçı izlemek isteyenler ise İtalya-Arjantin maçının hangi kanalda yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, İtalya-Arjantin maçını hangi kanal verecek?
İtalya ile Arjantin milli takımları 2022 Finalissima'da karşı karşıya gelecek. Peki, İtalya-Arjantin maçı ne zaman?
İtalya Arjantin maçı CANLI İZLE | İtalya-Arjantin maçı ne zaman saat kaçta?
İtalya ile Arjantin Büyük Final'de karşı karşıya gelecek. 1 Haziran'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
İtalya-Arjantin muhtemel 11'ler:
İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Scamacca, Insigne
Arjantin: E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, L Martinez, Di Maria
Finalissima nedir?
2022 İtalya-Arjantin futbol maçı veya Büyük Final; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonu İtalya ile 2021 Copa América galibi Arjantin arasında oynanacak bir maçtır. UEFA ve CONMEBOL'un ortaklaşa düzenlediği ve 1 Haziran 2022'de Londra'da oynanacak maç, kıtalar arası süper kupa maçı olarak görülüyor.