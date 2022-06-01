  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İtalya-Arjantin maç sonucu | Finalissima kim kazandı?
Spor

İtalya-Arjantin maç sonucu | Finalissima kim kazandı?

2022 Büyük Final maçında İtalya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Peki, İtalya-Arjantin maçı kaç kaç bitti? İtalya Arjantin maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-06-01 22:51:00 -
İtalya-Arjantin maç sonucu | Finalissima kim kazandı?

Büyük Final bir diğer ismiyle Finalissima’da İtalya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

İtalya-Arjantin maç sonucu | Finalissima kim kazandı?

2022 Finalissima maçında İtalya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Mücadele TSİ 21.45'te başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynana maç konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor. 

Finalissima nedir?

2022 İtalya-Arjantin futbol maçı veya Büyük Final; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonu İtalya ile 2021 Copa América galibi Arjantin arasında oynanacak bir maçtır. UEFA ve CONMEBOL'un ortaklaşa düzenlediği ve 1 Haziran 2022'de Londra'da oynanacak maç, kıtalar arası süper kupa maçı olarak görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay