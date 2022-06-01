Büyük Final bir diğer ismiyle Finalissima’da İtalya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

İtalya-Arjantin maç sonucu | Finalissima kim kazandı?

2022 Finalissima maçında İtalya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Mücadele TSİ 21.45'te başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynana maç konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

Finalissima nedir?

2022 İtalya-Arjantin futbol maçı veya Büyük Final; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonu İtalya ile 2021 Copa América galibi Arjantin arasında oynanacak bir maçtır. UEFA ve CONMEBOL'un ortaklaşa düzenlediği ve 1 Haziran 2022'de Londra'da oynanacak maç, kıtalar arası süper kupa maçı olarak görülüyor.