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Dünya İsviçre'de elektriğe dev zam! 2023`ün başından itibaren elektrik fiyatları...
Dünya

İsviçre'de elektriğe dev zam! 2023`ün başından itibaren elektrik fiyatları...

Avrupa`da enerji krizinin başlamasıyla İsviçre hükümeti, 2023`ün başından itibaren elektrik fiyatlarına yüzde 27 zam yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:52:00 -
İsviçre'de elektriğe dev zam! 2023`ün başından itibaren elektrik fiyatları...

Hükümete bağlı Federal Elektrik Komisyonu, ülkedeki enerji krizinin başlamasıyla elektrik fiyatındaki artış oranına dair tahminlerini paylaştı.

YAPILACAK ZAMMIN ORANI YÜZDE 27'YE TEKABÜL EDECEK

Buna göre, 2023'ün başından itibaren ülke genelinde hane halkının kilovat saat başına ödeyeceği elektrik ücreti 0,5.77 İsviçre Frankı artışla 0,26.95 franka yükselecek. Yapılacak zammın oranı yüzde 27'ye tekabül edecek.

Komisyonun hesaplamasında küçük ve orta ölçekli girişimler için de elektrik fiyatlarının yüzde 27 artması, büyük işletmelerde ise bu oranın daha yükselmesi öngörülüyor.

ENERJİ KRİZİNİ HAFİFLETMEK İÇİN HANE HALKINA ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI

İsviçre hükümeti, kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizini hafifletmek için hane halkına enerji tasarrufu çağrısı yapıyor.

Vatandaşlardan evlerindeki ısıtıcıları bir kademe düşük çalıştırması, sıcak su kullanımını düşürmesi ve elektriğe bağlı gereksiz çalışan cihazları kapatması isteniyor.

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