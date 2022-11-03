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Dünya İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor!
Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:59:00 - 2022-11-04 00:10:00
İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geleceği bildirildi.

İsveç hükûmetinden yapılan açıklamada Kristersson'ın Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

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