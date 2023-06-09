İşte o adresler! 22 internet sitesine neşter
Sermaye Piyasası Kurulu, 22 internet sitesi hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, 22 internet sitesi hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı Forex işlemleri gerçekleştiren 22 internet sitesi hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verdi.
SPK'nın kararında şu açıklama yer aldı:
"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak Internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."
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