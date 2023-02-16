İşte iddianamede ettiği hakaretler! ‘Vur Al Savaş’tan Refah ve Fazilet’e öyle HADEP’e böyle

1997-2001 yılları arasında Yargıtay Başsavcısı olarak görev yapan Vural Savaş, rahmetli Necmettin Erbakan'a siyasi yasak getirtmiş, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'ne kapatma davaları açmıştı. İslam'a adeta savaş açan Savaş, "Akit gazetesiyle mücadele edebilmek için, Yunanistan'daki kanunları getirmemiz lazım" demişti.

Müslümanların kurduğu partiler hakkında ışık hızıyla dava açan Savaş, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HADEP hakkında kaplumbağa yavaşlığında davranıp yıllar sonra anca dava açabilmişti.

Akit TV'de Murat Alan'ıın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Savaş'ın bu ikili tavrı da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

28 Şubat sürecinde, Vur, Al, Savaş diye bir slogan oluşturmuşlardı. Rahmetli Erbakan hoca için siyaset yasağı isteyip, partisi hakkında da kapatma davası açıldığı zaman laikçiler bu sloganla yargıtay başsavcısına destek veriyorlardı.

Refah Partisi ne yapmıştı da kapatılma davasını hak etmişti? Tek sebebi vardı, başörtü yasağını kaldırmak istiyordu.

Başörtü yasağının Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu söyleyen Vural Savaş, "Bu yasağı siz kaldıramazsınız. Kaldırmak istiyorsanız kapatma davası açarım" diyerek Anayasa Mahkemesi'ne müracaatını yapmıştı.

Ama aynı Vural Savaş bu ülkede 50 bin insanın ölümüne sebep olarak terör örgütü PKK'yı destekleyen HADEP için 1997 yılında değil, 1999 yılında kapatma davası açabilmişti.

Refah Partisi seçimlerinden birinci parti olarak çıkıyor. Koalisyon hükümeti kurulduktan sonra hemen kapatma davası açılıyor. O dava 10 ayda sonuçlanıyor. Ama bu ülkede gerçekten teröre destek veren siyasi parti görünümlü oluşum, yani HADEP.

HADEP'e 1999'da dava açılıyor, anca 2003'te kapatılabiliyor. Böyle bir sürecin mimarı Vural Savaş.