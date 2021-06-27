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Yerel

İşte Covid-19 tehdidini ortaya koyan fotoğraf!

Koronavirüs akciğerlerde pıhtı oluşumu, aylar süren halsizlik, nefes darlığı gibi birçok şikâyete neden oluyor. Ancak akciğerlerdeki pıhtı oluşumunu ve yarattığı riski gösteren bir paylaşım olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 08:19:00 -
İşte Covid-19 tehdidini ortaya koyan fotoğraf!

Medical Park Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin sosyal medyadan yabancı bir meslektaşının tedavisini gerçekleştirdiği, COVID-19 hastasının akciğerlerinden çıkarılan yüksek miktarda pıhtıyı gösteren çarpıcı bir fotoğraf paylaştı.

Yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının yüzde 30’unda pıhtı görülürken, aşı olanlarda pıhtı riskinin yüz binde 3 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Keskin, “Bu görüntüyü özellikle paylaştım.Toplum aşılardan ciddi anlamda tedirginlik duyuyor ancak ‘Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak’ diye bir deyim vardır. Küçük bir riskten kaçarken ölüm ile burun buruna geliyorlar” dedi.

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