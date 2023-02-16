İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin istihbari bilgi bulunan 13 şüpheli tespit edildi.
13 kişi gözaltına alındı
Tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi. Belirlenen 13 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.