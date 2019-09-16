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İstanbul’da "metil alkol" operasyonu kamerada

Fatih ve Başakşehir’de bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 bin litre metil alkol, satışa hazır 8 bin 750 şişe alkollü içki ele geçirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:42
İstanbul’da "metil alkol" operasyonu kamerada

Fatih ve Başakşehir’de bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 bin litre metil alkol, satışa hazır 8 bin 750 şişe alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda ikisi yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ve 28 Ağustos tarihleri arasında Başakşehir ve Fatih’te kaçak ve sahte alkol üretenlere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bir sanayi sitesinde ve metruk binalarda metil alkolü kazanlarda kaynatarak sahte alkol üretimi, sahte TAPDK bandrolü ile yabancı menşei bandrol ve içki şişesi etiketi basımı yapıldığı, içki şişelerini fileleyip orijinal görünümü verdikten sonra İstanbul genelindeki tekel bayileri ve restoranlar üzerinden piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.


Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından daha önce tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, Emirhan Ü. (23), İsmail S. (26), Ali K. (42) ile Özbekistan uyruklu Gulsorakhon A. (42) ve Kırgızistan uyruklu Gukhekhra I. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan depolardaki aramalarda; 8 bin 750 adet satışa hazır alkollü içki şişesi, 5 bin litre metil alkol, 159 bin sahte TAPDK ve yabancı menşei bandrol, 235 bin adet çeşitli markalara ait içki şişesi etiketi, 9 bin adet doluma hazır boş içki şişesi, 312 bin adet bilyeli içki şişesi kapağı ve çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.


Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Emirhan Ü., Gulsorakhon A. ve Gukhekhra I. isimli şahıslar adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, İsmail S. ve Ali K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:42
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