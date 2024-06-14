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Gündem İstanbul'da kavurucu sıcak yerini yağmura bıraktı!
Gündem

İstanbul'da kavurucu sıcak yerini yağmura bıraktı!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 20:34:00 -
İstanbul'da kavurucu sıcak yerini yağmura bıraktı!

Günlerdir kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da akşam üzeri yağmur sürprizi yaşandı.

Su baskınlarının yaşandığı Ankara ile birlikte İstanbul'da da yağmur etkili oldu.

Son günlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı.

İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kimisi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimisi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı.

 
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Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.

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