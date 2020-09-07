İstanbul'da hava destekli operasyon! Onlarca adrese eş zamanlı baskın
İstanbul'da 6 ilçede 35 adrese, özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 6 ilçede 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, helikopterle de hava desteği sağlandı.
Gözaltılar var
Esenler, Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri de söz konusu adreslerde arama yapıyor. Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği hava destekli operasyonda, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.
Sayı artabilir
Öte yandan aramaların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.