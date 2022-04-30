İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı!
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu dolu minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle 6 kişi yaralandı.
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi.
4 Kişi Yaralandı
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.