İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı!

Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi.

4 Kişi Yaralandı

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.