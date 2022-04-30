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Yerel İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı!
Yerel

İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı!

Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu dolu minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 10:40:00 -
İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı!

Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi.

4 Kişi Yaralandı

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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