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Gündem İstanbul'da çılgın metro yolculuğu
Gündem

İstanbul'da çılgın metro yolculuğu

Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 02:18:00 -

Alınan bilgiye göre, Yenikapı istasyonundan hareket eden metro aracında bir vagonun kapısı açık kaldı. Metro aracı, içindeki yolcularla Vezneciler istasyonuna kadar kapısı açık şekilde seferini sürdürdü.

Yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro aracı, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı.

Aracın kapısı açık halde ilerlediği anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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