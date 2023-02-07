  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
Yerel

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 07:05:00 -
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Kabataş-Adalar (Kadıköy İskelesi uğraması), Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı, Küçüksu-İstinye, Uzun Boğaz Turu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Eminönü-Rumeli Kavağı (Sarıyer İskelesi'ne kadar) ile Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Gündem

İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Vapur kullanan İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal
Vapur kullanan İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal

Yerel

Vapur kullanan İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal

İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

Yerel

İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Yerel

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Aktüel

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23