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Yerel İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Yerel

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-19 09:20:00 -
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği ifade edildi. (İLKHA)

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