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Aktüel

İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor

Bağcılar'da halk otobüsü hareket halindeyken yolda oluşan çukura düştü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:16:27 -
İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı şekilde yağış etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısının ardından parçalı, yer yer çok bulutlu olan bölgede öğle saatlerinden sonra aralıklı olarak yağış görülüyor.

Kentte Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de sağanak etkili olurken, Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu'nda da aralıklarla hafif şekilde yağmur yağıyor.

Bağcılar Yenimahalle'de bir halk otobüsü hareket halindeyken yolda çökme meydana geldi. Yolda oluşan çukura düşen otobüs, itfaiyeye ait vinç yardımıyla kurtarıldı.

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