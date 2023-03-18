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Yerel İstanbul'da 4 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı
Yerel

İstanbul'da 4 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

İstanbul Başakşehir ve Avcılar'da 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:47:00 -

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de 2 iş yeri ve oto hırsızlığı ile Avcılar'da bir iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 4 olayın failinin aynı kişi olduğunu belirleyerek, şüpheli Azad K'yi Başakşehir'de gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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