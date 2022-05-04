  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'a dönüş trafiği başladı!
Yerel

İstanbul'a dönüş trafiği başladı!

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehir dışına çıkanların dönüşü nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 16:45:00 -
İstanbul'a dönüş trafiği başladı!

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay