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Eğitim

İstanbul üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

2020 İstanbul Üniversitesi taban puanları | YKS sonuçları açıklandı. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler puanlarını öğrendikten sonra internette üniversite taban puanlarını, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırmaya başladı. En çok merak edilen okullar arasında hiç kuşkusuz İstanbul Üniversitesi yer alıyor. Pek çok aday “İstanbul Üniversitesi 2 yıllık 4 yıllık bölüm taban puanları 2020” , “2020 İstanbul Üniversitesi taban puanlar başarı sıralaması” konularını inceliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 09:47:00 -
İstanbul üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Haziran ayı sonunda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan YKS sonuçları 27 Temmuz’da ilan edildi. Üniversite sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler kaç puanla hangi bölüme girebileceklerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

İstanbul üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Eğitim hayatlarına İstanbul Üniversitesi’nde devam etmek isteyen adayla bölüm taban puanlarını kontenjanlarını inceliyor. İstanbul Üniversitesi 4 yıllık bölüm taban puanları kontenjanları başarı sıralaması için görsele tıklayın.

YKS 2020 KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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