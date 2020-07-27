İstanbul üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
2020 İstanbul Üniversitesi taban puanları | YKS sonuçları açıklandı. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler puanlarını öğrendikten sonra internette üniversite taban puanlarını, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırmaya başladı. En çok merak edilen okullar arasında hiç kuşkusuz İstanbul Üniversitesi yer alıyor. Pek çok aday “İstanbul Üniversitesi 2 yıllık 4 yıllık bölüm taban puanları 2020” , “2020 İstanbul Üniversitesi taban puanlar başarı sıralaması” konularını inceliyor.
Haziran ayı sonunda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan YKS sonuçları 27 Temmuz’da ilan edildi. Üniversite sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler kaç puanla hangi bölüme girebileceklerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
İstanbul üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
Eğitim hayatlarına İstanbul Üniversitesi’nde devam etmek isteyen adayla bölüm taban puanlarını kontenjanlarını inceliyor. İstanbul Üniversitesi 4 yıllık bölüm taban puanları kontenjanları başarı sıralaması için görsele tıklayın.
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