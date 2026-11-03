Trump'tan ABD'deki kritik seçim saatlerinde kurnazca İsrail hamlesi! Oy verme işlemi sürerken ortalık karıştı!

ABD Başkanı Donald Trump, kritik ara seçimler için oy verme işlemleri devam ederken dikkat çeken kurnazca bir açıklamaya imza attı. Trump, işgalci israile ABD'nin yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulduğunu söyledi ancak bunun seçimlere etki etmek için yaptığı bir açıklama olabileceği dikkatlerden kaçmadı.

ABD'de Donald Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı. Seçmenler bir bir oy kullanırken Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İŞGALCİ İSRAİLE PARA YARDIMI DURDU İDDİASI

Fox News'a konuşan Trump, işgalci israile yapılan para yardımı hakkında değerlendirmede bulundu. Trump, işgalci israile 4 milyar dolarlık yardım hakkında "Artık israile para vermeyeceğiz." dedi.

Yıl sonuna kadar işgal rejimine yardımın durdurulacağı konusunda halihazırda anlaşıldığını aktaran Trump, ihtiyaç halinde ABD'nin işgalci israile yardım edeceğini ifade etti.

''İSRAİLİN İHTİYACI KALMADI''

Bu konuyu işgalci israilin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiğini söyleyen Trump, israilin gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu yardıma ihtiyacı olmadığını kaydetti.

''İSRAİLDE BAŞBAKAN OLURUM''

Ayrıca Trump, ''ABD’de insanlar bir gün benden bıkarsa İsrail’e taşınır, başbakan olurum. orada yüzde 99 onay oranım var.'' ifadelerim var.

TRUMP'TAN İRAN YORUMU

Trump, İran konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir aksiyon alınacağına dair soruya, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil." yanıtını verdi.