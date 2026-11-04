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Sağlık
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Yıllardır hayvanlarda görülüyordu! Shamonda virüsü, ilk kez insanlarda tespit edildi sonucu...

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Yıllardır hayvanlarda görülüyordu! Shamonda virüsü, ilk kez insanlarda tespit edildi sonucu...

Daha önce yalnızca hayvanlarda görülen Shamonda virüsü, ilk kez bir insanda laboratuvar testleriyle doğrulandı. Fransa'da enfekte olduğu belirlenen hasta yaşamını yitirirken, Dünya Sağlık Örgütü virüsün oluşturabileceği sağlık riskinin henüz net olarak değerlendirilemediğini açıkladı.

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Foto - Yıllardır hayvanlarda görülüyordu! Shamonda virüsü, ilk kez insanlarda tespit edildi sonucu...

Hayvanlarda görülen ve bugüne kadar insanlarda enfeksiyona neden olduğu belgelenmeyen Shamonda virüsüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa'da bir kişide tespit edilen virüs, dünya genelinde ilk kez laboratuvar testleriyle doğrulanmış bir insan enfeksiyonu olarak kayıtlara geçti. Enfekte olduğu belirlenen hasta ise ekim ayının başında hayatını kaybetti.

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Foto - Yıllardır hayvanlarda görülüyordu! Shamonda virüsü, ilk kez insanlarda tespit edildi sonucu...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 Kasım'da yayımladığı açıklamada Fransa'nın 20 Ekim 2026'da ilk insan enfeksiyonunu bildirdiğini duyurdu. Yetkililer, hastanın ağır bağışıklık sistemi baskılanması bulunan yaşlı bir erkek olduğunu ve doğu Fransa'da yaşadığını bildirdi.

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Foto - Yıllardır hayvanlarda görülüyordu! Shamonda virüsü, ilk kez insanlarda tespit edildi sonucu...

HASTADA AĞIR NÖROLOJİK BELİRTİLER GÖRÜLDÜ Açıklamaya göre hasta, 23 Eylül'de görme bozukluğu, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı ve nöbetler gibi nörolojik belirtiler geliştirdi. Yapılan incelemelerde beyin iltihabı olarak bilinen ensefalit teşhisi konuldu. Virüs, hastadan alınan örneklerde yapılan ileri laboratuvar incelemeleriyle tespit edildi. Diğer olası ensefalit nedenlerinin araştırıldığı ve sonuçların Shamonda virüsü enfeksiyonunu doğruladığı bildirildi. Hasta 8 Ekim'de hayatını kaybetti.

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Foto - Yıllardır hayvanlarda görülüyordu! Shamonda virüsü, ilk kez insanlarda tespit edildi sonucu...

HAYVANLARDA YAYILIM GÖSTERİYORDU İlk kez 1960'lı yıllarda Nijerya'da sığırlardan izole edilen Shamonda virüsü, bugüne kadar ağırlıklı olarak sığır, koyun, keçi ve at gibi hayvanlarda görülüyordu. Virüsün hayvanlar arasında Culicoides cinsi küçük, kan emici tatarcıkların ısırmasıyla yayıldığı düşünülüyor. Avrupa'da 2026 yazında tespit edilen virüs, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede hayvanlarda görülmeye başladı. İnsanlarda daha önce belgelenmiş bir enfeksiyona rastlanmamış olması nedeniyle Fransa'daki vaka bilim dünyasında yakından takip ediliyor. Virüsün hayvanlar arasında Culicoides cinsi küçük, kan emici tatarcıkların ısırmasıyla yayıldığı düşünülüyor. Avrupa'da 2026 yazında tespit edilen virüs, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede hayvanlarda görülmeye başladı. İnsanlarda daha önce belgelenmiş bir enfeksiyona rastlanmamış olması nedeniyle Fransa'daki vaka bilim dünyasında yakından takip ediliyor.İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU? Shamonda virüsünün insanlara hangi yolla bulaştığı henüz kesin olarak belirlenemedi. DSÖ, enfekte böceklerin ısırmasıyla bulaşmanın en güçlü ihtimal olduğunu, ancak diğer olasılıkların da araştırıldığını açıkladı. Fransa sağlık makamları şu ana kadar insandan insana bulaşmaya ilişkin bir kanıt bulunmadığını ve genel nüfus için belirlenmiş bir sağlık riski olmadığını bildirdi. DSÖ ise yalnızca bir insan vakasının doğrulanmış olması nedeniyle virüsün toplum sağlığı açısından oluşturabileceği riskin henüz güvenilir biçimde değerlendirilemediğini vurguladı. Araştırmalar ve hayvan-insan sağlığını birlikte ele alan takip çalışmaları sürüyor.

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