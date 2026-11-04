Yıllardır hayvanlarda görülüyordu! Shamonda virüsü, ilk kez insanlarda tespit edildi sonucu...

HAYVANLARDA YAYILIM GÖSTERİYORDU İlk kez 1960'lı yıllarda Nijerya'da sığırlardan izole edilen Shamonda virüsü, bugüne kadar ağırlıklı olarak sığır, koyun, keçi ve at gibi hayvanlarda görülüyordu. Virüsün hayvanlar arasında Culicoides cinsi küçük, kan emici tatarcıkların ısırmasıyla yayıldığı düşünülüyor. Avrupa'da 2026 yazında tespit edilen virüs, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede hayvanlarda görülmeye başladı. İnsanlarda daha önce belgelenmiş bir enfeksiyona rastlanmamış olması nedeniyle Fransa'daki vaka bilim dünyasında yakından takip ediliyor. Virüsün hayvanlar arasında Culicoides cinsi küçük, kan emici tatarcıkların ısırmasıyla yayıldığı düşünülüyor. Avrupa'da 2026 yazında tespit edilen virüs, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede hayvanlarda görülmeye başladı. İnsanlarda daha önce belgelenmiş bir enfeksiyona rastlanmamış olması nedeniyle Fransa'daki vaka bilim dünyasında yakından takip ediliyor.İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU? Shamonda virüsünün insanlara hangi yolla bulaştığı henüz kesin olarak belirlenemedi. DSÖ, enfekte böceklerin ısırmasıyla bulaşmanın en güçlü ihtimal olduğunu, ancak diğer olasılıkların da araştırıldığını açıkladı. Fransa sağlık makamları şu ana kadar insandan insana bulaşmaya ilişkin bir kanıt bulunmadığını ve genel nüfus için belirlenmiş bir sağlık riski olmadığını bildirdi. DSÖ ise yalnızca bir insan vakasının doğrulanmış olması nedeniyle virüsün toplum sağlığı açısından oluşturabileceği riskin henüz güvenilir biçimde değerlendirilemediğini vurguladı. Araştırmalar ve hayvan-insan sağlığını birlikte ele alan takip çalışmaları sürüyor.