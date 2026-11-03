Şampiyonlar Ligi'nde Filistin'e dev destek! Galatasaray tribünlerinden tüm dünyaya insanlık dersi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Almanya'nın Stuttgart ekibini ağırlayan Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar açtıkları pankartlarla Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek tüm dünyanın takdirini topladı.
RAMS Park tribünlerini dolduran binlerce futbolsever, müsabaka öncesinde Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma mesajları içeren dev pankartları tek tek sergiledi.
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Sarı-kırmızılı kale arkası tribünlerinde açılan "Kudüs özgür değilse, dünya esirdir", "İnsanlık bir olsun, siyonizm yok olsun" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar, Devler Ligi gecesine damga vurarak uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Filistin halkının yaşadığı zulme sessiz kalmayan Galatasaraylı taraftarların bu anlamlı duruşu, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.
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