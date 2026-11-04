Avrupa’dan Cudi Dağı eteklerine dönüş başladı! Asuriler 35 yıl sonra köylerine kavuştu!

"KÖYDE ŞU AN HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK": Muhtar İliş Beğtaş, 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle terk ettikleri köylerine dönmek için 2011'de "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi"ne başvurduklarını, 2012'de döndükleri köylerinde eski harabe evlerinin yerine yeni binalar inşa ettiklerini söyledi. Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa'ya yerleşen 18 ailenin dönüş yaparak köyde ev yaptığını anlatan Beğtaş, 2 kilisenin restore edildiğini, taziye evi ve misafirhane inşa edildiğini dile getirdi. Beğtaş, "Devletimiz köyümüzün yolunu parke taşı yaptı. Elektriğini, altyapısını ve suyunu getirdi. Allah onlardan razı olsun. Köyde şu an hiçbir eksiğimiz yok, devletimizden çok memnunuz." dedi. Cudi Dağı eteklerindeki köylerinin çok eski ve güzel olduğunu belirten Beğtaş, şöyle devam etti: "Köyümüzün yaklaşık 450-500 yıllık olduğu belirtiliyor. Herkesi köyümüze davet ediyorum, herkese kapımız açıktır. Burada şu an 18 aile yaşıyor. Yazın burada kalıyorlar, kışın da Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa'dan ve çevre köylerden sürekli misafirlerimiz oluyor. Burası hiç boş kalmıyor. Sürekli kafileler, gruplar köyü geziyor. Bu köyün çocukları köye gelip hatırları yad ediyor. Köylülerimiz daha çok Belçika'da yaşıyor. Daha önce bu köyde 300 hane vardı, kalabalık bir köydü. Şimdi de yavaş yavaş gelenler oluyor. Evlerini yapanlar burada yaşamaya başladı. Burası bizim topraklarımız, burada doğduk. Uzun yıllar sonra tekrar köyümüze döndük. Köyümde olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Burası atalarımızdan kaldı. Atalarımızın mezarları buradadır."