İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

"HERKESE ŞİFA OLACAK" Yeni ürünü keşfeden ve işletmesinde üretmeye başlayan Selami Usta, Erzurum'un zengin gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini belirterek, "İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın eşsiz lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik.