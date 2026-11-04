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İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

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İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

İzmir'in ince hamuru ve akışkan çikolatasıyla ün salan lezzeti "İzmir bombası"na, Dadaşlar diyarından enerji dolu bir rakip geldi.

#1
Foto - İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı. Yerli üretim pekmez, tereyağı ve ceviz kullanılarak üretilen Erzurum bombası, şimdiden damaklarda tat bıraktı. İzmir bombasındaki kakaolu fındığın yerine pekmez ve ceviz kullanılarak üretilen Erzurum bombası, özellikle yerel ürün ve tatların bir araya getirilerek tatlı sevenlere farklı bir lezzet rotası sunuyor.

#2
Foto - İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

TAMAMEN DOĞAL ÜRÜNLER KULLANILDI İzmir bombasının çıtır kurabiye hamuru konseptinden ilham alınarak geliştirilen yeni lezzette, endüstriyel kakaolu fındık kreması yerine tamamen doğal yerel ürünler kullanıldı. Erzurum'un ünlü Karnavas dut pekmezi ve kaliteli yerli ceviz içiyle doldurulan incecik hamur topları, fırından çıktığı anda damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

#3
Foto - İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

Özellikle kış aylarında dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, bu tatlının yüksek besin değeriyle tam bir "enerji deposu" olması hedefleniyor. Erzurum bombasını keşfeden ve üreten Selami Atiş, özellikle soğuğu ile bilinen Erzurum'da kış aylarında insanlara enerji verecek olan tatlının şimdiden sıkça sorulduğunu ifade etti. Yerel ürün ve tatların senteziyle üretilen fırından yeni çıkmış akışkan pekmezli Erzurum bombası, hem hafifliği hem de doğallığı ile tatlı severlerden tam not aldı.

#4
Foto - İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

Kentteki tatlı kültürüne yeni bir soluk getiren yenilikçi lezzet, özellikle kış mevsimi öncesinde hem yerli halkın hem de şehre gelen turistlerin şimdiden odak noktası haline geldi.

#5
Foto - İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

"HERKESE ŞİFA OLACAK" Yeni ürünü keşfeden ve işletmesinde üretmeye başlayan Selami Usta, Erzurum'un zengin gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini belirterek, "İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın eşsiz lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik.

#6
Foto - İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi!

Erzurum, kış aylarında oldukça sert ve soğuk bir iklime sahip. Bu soğuk günlerde insanlara hem şifa olacak hem de yüksek enerji verecek doğal bir tatlı arayışındaydık. Geleneksel ürünlerimizi modern bir sunumla birleştirince ortaya atom gibi, adeta bomba gibi bir lezzet çıktı. Şimdiden tadan misafirlerimiz sıklıkla sormaya ve sipariş vermeye başladı." dedi.

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