Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün babası tarafından Özel’e para verildiği iddialarına da değindi. Daha önce tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de milyonlarca lira ve milyonlarca avro para akıttıklarını iddia ettiği Özel “Benimle yolu bir yerde kesişmiş, burada birlikte milletvekilliği yaptığım veya şimdi siyasetin dışında olanlara beni sorun bir tane laf duyarsınız: 'Özgür Özel'in parayla işi olmaz" dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine aday gösterilen Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu aradığını belirtti.
Arkadaşlarına görev vererek dünyadaki iktidar, iktidar ortağı ve muhalefetteki bütün kardeş partilerin genel başkanlarına bir mektup kaleme aldığını kaydeden Özel, Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreteri olması için ana muhalefet partisi olarak verdikleri desteği ifade ettiklerini aktardı.
Sinirlioğlu'na başarı dileklerini ileten Özel, desteğe devam edeceklerini söyledi.
ÖMRÜM BOYUNCA HELAL ETMEYECEĞİM
Yeni Parti'den istifa eden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün babasının Özgür Özel’e 600 bin dolar verdiğini iddia ettiği ifadenin özellikle yayıldığını ileri süren Özel, bu meseleyi konuşturarak fon soruşturmalarının üzerinin kapatılmaya çalışıldığını savundu.
Bir köşe yazarının, yazısında kendisiyle ilgili "Özgür Özel parayla siyaseti seviyor" ifadesini kullandığını belirten Özel, "Ona ömrüm boyunca hakkımı helal etmeyeceğim. Bu kadar AK Parti'li, MHP'li hemşehrime... Benimle yolu bir yerde kesişmiş bir kişiye, burada birlikte milletvekilliği yaptığım şimdi siyasetin dışında olanlara, içinde olanlara sorun, bir tane laf duyarsınız: 'Özgür Özel'in parayla işi olmaz" sözlerini sarf etti.