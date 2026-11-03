Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine aday gösterilen Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu aradığını belirtti.

Arkadaşlarına görev vererek dünyadaki iktidar, iktidar ortağı ve muhalefetteki bütün kardeş partilerin genel başkanlarına bir mektup kaleme aldığını kaydeden Özel, Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreteri olması için ana muhalefet partisi olarak verdikleri desteği ifade ettiklerini aktardı.

Sinirlioğlu'na başarı dileklerini ileten Özel, desteğe devam edeceklerini söyledi.

ÖMRÜM BOYUNCA HELAL ETMEYECEĞİM

Yeni Parti'den istifa eden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün babasının Özgür Özel’e 600 bin dolar verdiğini iddia ettiği ifadenin özellikle yayıldığını ileri süren Özel, bu meseleyi konuşturarak fon soruşturmalarının üzerinin kapatılmaya çalışıldığını savundu.

Bir köşe yazarının, yazısında kendisiyle ilgili "Özgür Özel parayla siyaseti seviyor" ifadesini kullandığını belirten Özel, "Ona ömrüm boyunca hakkımı helal etmeyeceğim. Bu kadar AK Parti'li, MHP'li hemşehrime... Benimle yolu bir yerde kesişmiş bir kişiye, burada birlikte milletvekilliği yaptığım şimdi siyasetin dışında olanlara, içinde olanlara sorun, bir tane laf duyarsınız: 'Özgür Özel'in parayla işi olmaz" sözlerini sarf etti.