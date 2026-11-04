Millî takımda şok randevu için geri sayım resmen başladı! Sergen Yalçın'ın ilk kadro sınavı tarihi netleşti!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kader maçlarına çıkacak A Millî Futbol Takımı'mızda yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın belirleyeceği aday kadronun açıklanacağı tarihi duyurdu. Ay-yıldızlı ekibimizin Belçika ve Fransa ile oynayacağı ölüm-kalım karşılaşmaları öncesinde tüm gözler Riva'ya çevrildi.
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edeceği Belçika ve Fransa maçları öncesinde gözlerin çevrildiği aday kadro açıklama tarihi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın belirlediği aday kadroyu 6 Kasım Cuma günü düzenlenecek basın toplantısıyla duyuracağını açıkladı.
TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek basın toplantısı, TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi kapsamında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.