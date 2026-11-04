  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilometrelerce uzanıyor! İşte İran’ın yer altı füze şehri 34 ilde dev operasyon! Yasa dışı bahis ve karapara aklama şebekesine darbe: 100 zanlı yakalandı Türkiye, COP31 yolunda yeşil dönüşümü finansmanla güçlendiriyor! “VakıfBank Geleceğe Değer Paneli ve Ürün Lansmanı” programı gerçekleştirildi Formula 1’in Türkiye’ye dönüşü dev fuarda tanıtıldı! Bakan Ersoy: Dünya pazarında 60’tan fazla turizm ürünümüzü tanıtıyoruz Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı Türkiye, Lübnan’da Hariri’ye yol açıyor! Enerji sektöründe kadınlar için yeni dönem! Geleceğin liderleri yetişiyor Kız kardeşi Osmaniye’de toprağa verildi! Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti Başkan Erdoğan’dan 3 Kasım 2002 mesajı: 24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık Tarihi vize muafiyeti resmen başlıyor! Suudi Arabistan'a seyahatler kolaylaşıyor!
Spor Millî takımda şok randevu için geri sayım resmen başladı! Sergen Yalçın'ın ilk kadro sınavı tarihi netleşti!
Spor

Millî takımda şok randevu için geri sayım resmen başladı! Sergen Yalçın'ın ilk kadro sınavı tarihi netleşti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Millî takımda şok randevu için geri sayım resmen başladı! Sergen Yalçın'ın ilk kadro sınavı tarihi netleşti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kader maçlarına çıkacak A Millî Futbol Takımı'mızda yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın belirleyeceği aday kadronun açıklanacağı tarihi duyurdu. Ay-yıldızlı ekibimizin Belçika ve Fransa ile oynayacağı ölüm-kalım karşılaşmaları öncesinde tüm gözler Riva'ya çevrildi.

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edeceği Belçika ve Fransa maçları öncesinde gözlerin çevrildiği aday kadro açıklama tarihi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın belirlediği aday kadroyu 6 Kasım Cuma günü düzenlenecek basın toplantısıyla duyuracağını açıkladı.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek basın toplantısı, TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi kapsamında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Freiburg mesaisine başladı
Trabzonspor, Freiburg mesaisine başladı

Spor

Trabzonspor, Freiburg mesaisine başladı

Beşiktaş ve Trabzonspor yarın Avrupa arenasında! Ekiplerimize Alman ve Estonyalı hakem
Beşiktaş ve Trabzonspor yarın Avrupa arenasında! Ekiplerimize Alman ve Estonyalı hakem

Spor

Beşiktaş ve Trabzonspor yarın Avrupa arenasında! Ekiplerimize Alman ve Estonyalı hakem

Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’
Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’

Gündem

Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı kararlı çalışmalar kapsamında, Mersin'de 2007 yıl..
Astsubaylardan 2027 bütçesi için çağrı "Ücret, tazminat ve emeklilik haklarımız güvence altına alınsın"
Gündem

Astsubaylardan 2027 bütçesi için çağrı “Ücret, tazminat ve emeklilik haklarımız güvence altına alınsın”

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan nöbetindeki en kritik yükünü omuzlayan 98 bin astsubay ve binlerce emekli kahraman, yıllardır çözüm bekley..
Devlet Bahçeli'nin acı günü: Ablası hayatını kaybetti
Gündem

Devlet Bahçeli'nin acı günü: Ablası hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli, hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kurul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23