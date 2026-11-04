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Ekonomi
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Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

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Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Türkiye'nin önde gelen market zinciri BİM, 4-6 Kasım kataloğunu yayınladı. Satışa çıkacaklar arasında mutfak züccaciye ürünlerinden ev tekstiline, şık leopar desenli giyimden pratik ev düzenleme gereçlerine kadar yüzlerce üründe büyük indirimler yer alıyor.

#1
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

BİM AKTÜEL 1 KASIM PAZAR KATALOĞU Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL Buz Tuzağı 129 TL Uzaktan Kumandalı Tren 759 TL Ouuncak Ev Aletleri 179 TL Oyuncak Ev 659 TL Öğrenci Bebek 679 TL Manyetik Kıyafet/Yüz Yapma Oyunu 379 TL Dönen Şehir Seti 1.190 TL Römorklu Traktör 209 TL Dans Eden Robot 399 TL

#2
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL Araç İçi Bardak Tutucu – 99 TL Araç Park Sensörü – 699 TL Araç Lastik Tamir Kiti – 199 TL Çift Silikon Araç Cam Sileceği (45 cm) – 129 TL Çift Silikon Araç Cam Sileceği (60 cm) – 129 TL Kauçuk Çekçek – 139 TL Araç İçi FM Transmitter – 249 TL Oto Kauçuk Paspas (4 Parça) – 699 TL Manyetik Araç Telefon Tutucu – 199 TL

#3
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Philips IPL Lumea BRI921/00 – 10.250 TL Philips Kazanlı Ütü PSG7040/10 – 19.900 TL Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL Philips Azur Ütü DST7510 – 3.990 TL Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 – 11.900 TL Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 7.900 TL Duracell Pil Çeşitleri – 159 TL Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL

#4
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Neo (Single) Drone 7.250 TL Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL Motosiklet Brandası 590 TL 6 Plastik Kancalı File Ahtapod 399 TL Kask Arkası LED Ekranı 1.390 TL Motosiklet Tozluk 499 TL Şarjlı LED Flaşör 129 TL Kablosuz Kompresör Powerbank & Işıldak 1.130 TL Araç İçi LED Aydınlatma 249 TL Araç İçi Kaydırmaz 199 TL LED Işıklı Araç İçi Küllük 159 TL Dekoratif Mini Motor Kaskı 799 TL Motosiklet Intercom Sistemi 1.990 TL

#5
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

BİM AKTÜEL 3 KASIM SALI KATALOĞU Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 429 TL Söke Hergün Buğday Unu 5 KG 115 TL Osmancık Pirinç Efsane 5 kg 329 TL Nohut Saban 2,5 kg 139 TL Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg 179 TL Pilakilik Piyazlık İri Kuru Fasulye Saban 1 kg 125 TL Bulgur Çeşitleri Duru 1 kg 55 TL Makarna Çeşitleri Mutlu 500 g 23,50 TL Lavaş Tortilla Unlüx 720 g 64,50 TL Glutensiz Bakliyat Makarna Çeşitleri Yayla 250 g 55 TL Körili Noodle Ottomie 5x75 g 39,50 TL Hamur Kabartma Tozu Dr. Oetker 20x10 g 49 TL Şekerli Vanilin Dr. Oetker 20x5 g 36 TL Akhisar Uslu Siyah Zeytin 321-380 Adet/Kg Kaanlar 900 g 149 TL Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri Dardanel 160 g 115 TL Biber Salçası Çeşitleri Tat 1450 g 189 TL Salatalık Turşusu Melis 2550 g 145 TL Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri Un'aurora Olive 290 g 115 TL

#6
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Kapaklı Islak Mendil Ivory 25 TL Doğada Çözünebilen Islak Havlu Family 59 TL Bebek Bezi Sleepy Extra 399 TL Hijyenik Ped Uzun Extra Orkid 109 TL Hijyenik Ped Gece Extra Orkid 109 TL Uzun Günlük Ped Orkid 109 TL Desenli Peçete Queen 19,50 TL Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family 45 TL Tuvalet Kağıdı Blume 235 TL Kağıt Havlu Blume 155 TL Çek Al Mendil Maylo 3x150'li 99 TL Yüzey Temizlik Havlusu Sleepy 78 TL Klasik Çamaşır Suyu Ace 5 L 180 TL

#7
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delights 100 g 109 TL Sütlü Çikolatalı Marshmallowlu ve Hindistan Cevizli Sandviç Bisküvi Coco Star 55 g 12 TL Granola Bar Çeşitleri Züber 3x25 g 89 TL Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek Boombastic Fantastik 4x31 g 59 TL Hindistan Cevizli Krema Bounty 200 g 149 TL Hindistan Cevizli Bar Çikolata Ülker Cocostar 4x25 g 49 TL Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek Kinder Delice 39 g 25 TL Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata Chocosweet 250 g 199 TL Kakaolu / Limonlu Kek La Bottega Della 400 g 159 TL Vanilya Aromalı Gofret Bifa 900 g 119 TL Ezme Çeşitleri Fiskobirlik 300 g 199 TL

#8
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

BİM AKTÜEL 4 KASIM ÇARŞAMBA KATALOĞU Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL 8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL 9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL

#9
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

BİM AKTÜEL 6 KASIM CUMA KATALOĞU Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm): 729 TL Tek Kişilik Battaniye (~150x220 cm): 679 TL Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 999 TL Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li): 169 TL Maisonette Bornoz (S/M/L/XL): 699 TL Yüz Havlusu (~50x70 cm): 115 TL El Havlusu (~30x50 cm): 69 TL Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı (~45x45 cm): 189 TL Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~150x200 cm): 349 TL Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~100x200 cm): 249 TL Yastık Alezi (~50x70 cm, 2'li): 169 TL Mutfak ve Ev GereçleriMutfak Önlüğü (~63x78 cm): 139 TL Mutfak Havlusu Seti (~30x50 cm, 2'li): 119 TL Fırın Eldiveni: 99 TL Baskılı Kumaş Çanta (~42x37 cm): 159 TL Kapı Önü Paspası (~40x60 cm): 99 TL Giyim ve İç GiyimErkek Kışlık Gömlek (2XL - 3XL): 299 TL Erkek Boxer (S/M/L/XL): 199 TL Kadın Askılı Atlet (S/M/L/XL): 129 TL Erkek Çorap (2'li): 99 TL Kadın Slip (S/M/L/XL, 2'li): 129 TL

#10
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere ~14 cm / Sahan ~16 cm): 549 TL Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm): 349 TL Mutfak Düzenleme ve Saklama ÜrünleriMetal Patates / Soğan Kabı: 299 TL Metal Ekmek Kutusu (~34x18x14,5 cm): 259 TL LAV Kilitli Saklama Kabı (~375 cc): 89 TL LAV Kilitli Saklama Kabı (~720 cc): 119 TL LAV Kilitli Saklama Kabı (~1150 cc): 159 TL LAV Derin Kilitli Saklama Kabı (~700 cc): 139 TL Cam Züccaciye ÜrünleriZoey Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL Tokyo Gravürlü Cam Kase (~1500 cc): 109 TL Tokyo Gravürlü Cam Kase (~2600 cc): 149 TL RAKLE Cam Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL RAKLE Cam Meşrubat Bardağı (~360 cc, 3'lü): 159 TL RAKLE Cam Kahve Yanı Su Bardağı (~135 cc, 6'lı): 189 TL RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (~570 cc): 85 TL Sunum ve Kahve TakımlarıDesenli Rimli Tepsi (~22x30 cm): 139 TL Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL Benante Desenli Kupa (~280 ml): 129 TL Benante Desenli Kahve Fincan Takımı (~90 ml, 2'li): 319 TL Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li): 219 TL

#11
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti (~3,5 + 7 L): 1.450 TL Chef's Tava Seti (~24 + 28 cm): 649 TL Chef's Wok Tava (~28 cm): 429 TL Solingen Bıçak + Soyacak Seti (4'lü): 329 TL Çelik Kesme Panosu (~30x40 cm): 629 TL Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL Akasya Kase (~20 cm): 329 TL Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri (Kare / Oval / Yuvarlak): 99 TL Kesme Panosu (~33x24 cm): 109 TL Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL Düzenleme ve Ev Gereçleri3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm): 1.090 TL Benante Saplı Örgülü Organizer (~21x17x12 cm): 289 TL Çekmece İçi Kaşıklık (~38x34,5x5 cm): 159 TL Saklama Kabı Seti (~450 ml, 3'lü): 39 TL Saklama Kabı Seti (~750 ml, 3'lü): 49 TL Dikiş Kutusu (~6 L): 139 TL Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (~23 L): 219 TL Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL 3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL

#12
Foto - Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

DAGi Pijam Takımı Kadın (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 799 TL Casilli Şardonlu Termal Tayt (M, L, XL): 419 TL Pijama Takımı Kadın (Yumuşak Kumaş - S/M/L/XL): 449 TL Casilli Lazer Kesim Sütyen (S/M/L/XL): 449 TL Aksesuar, Ayakkabı ve Ev TerliğiAyakkabı Kadın (38, 39): 799 TL Omuz Çantası Kadın (~43x32x12 cm): 349 TL Ev Botu Kadın (37, 38, 39, 40): 249 TL Terlik Kadın (37, 38, 39, 40): 229 TL Pelüş Şapka Kadın: 159 TL Kadın Eldiven (Dokunmatik Özellikli): 249 TL Katlanabilir Pelüş Kulaklık: 129 TL Şal (~50x185 cm): 229 TL İç Giyim, Çorap ve AksesuarlarYumoş Çorap Çeşitleri Kadın: 69 TL Soket Çorap Kadın (2'li): 79 TL Articolo Çanta Aksesuarı: 139 TL Articolo Anahtarlık: 89 TL Düzenleme ve Bebek ÜrünleriDikiş Kutusu: 175 TL Organizer Kutu: 249 TL mamajoo Ortodontik Silikon Emzik (6ay+, 2'li): 159 TL

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