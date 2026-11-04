Araç içi süpürge geliyor: BİM 4-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

DAGi Pijam Takımı Kadın (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 799 TL Casilli Şardonlu Termal Tayt (M, L, XL): 419 TL Pijama Takımı Kadın (Yumuşak Kumaş - S/M/L/XL): 449 TL Casilli Lazer Kesim Sütyen (S/M/L/XL): 449 TL Aksesuar, Ayakkabı ve Ev TerliğiAyakkabı Kadın (38, 39): 799 TL Omuz Çantası Kadın (~43x32x12 cm): 349 TL Ev Botu Kadın (37, 38, 39, 40): 249 TL Terlik Kadın (37, 38, 39, 40): 229 TL Pelüş Şapka Kadın: 159 TL Kadın Eldiven (Dokunmatik Özellikli): 249 TL Katlanabilir Pelüş Kulaklık: 129 TL Şal (~50x185 cm): 229 TL İç Giyim, Çorap ve AksesuarlarYumoş Çorap Çeşitleri Kadın: 69 TL Soket Çorap Kadın (2'li): 79 TL Articolo Çanta Aksesuarı: 139 TL Articolo Anahtarlık: 89 TL Düzenleme ve Bebek ÜrünleriDikiş Kutusu: 175 TL Organizer Kutu: 249 TL mamajoo Ortodontik Silikon Emzik (6ay+, 2'li): 159 TL