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Yerel İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Yerel

İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ, 12 Haziran’da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi meydana gelecek ilçe ve mahallelerin listesini yayınladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak kesintileri İstanbullularla paylaştı. Peki, İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:18:00 -
İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden devam edilmesi üzerine su kesintilerinin duyuruları vatandaşlar tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmekte. İstanbul’da oturan vatandaşlar, 12 Haziran 2021 tarihinde hangi ilçe ve mahallerde su kesintisinin olacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

 

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