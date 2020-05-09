İstanbul Sözleşmesi dünyayı ikiye böldü

Sözde kadına şiddetin önüne geçmek için çıkarılsa da sözleşme sonrası hem şiddet hem de boşanmalar katlanarak arttı. İstanbul Sözleşmesi’nin ülkemizde ve dünyadaki durumunu gazetemize değerlendiren Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucularından İlhan Ergincan, şunları dile getirdi:

Türkiye teslim olmuş

“Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan ve kayıtsız şartsız onaylayan ülkelerden biridir. Sözleşmenin bazı maddelerine itiraz eden ülkeler: Avusturya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç. Şerh koyan ülkeler: “Hırvatistan, İspanya, Letonya, Litvanya, Letonya ve Polonya. Sözleşmeyi imzalamayan ülkeler: Rusya ve Azerbaycan ile sözleşmeye gözlemci ülke statüsünde katılan ABD, Japonya, Kanada, Meksika ve Vatikan. Sözleşmeyi imzalayıp, onaylamayan ülkeler: İngiltere, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Moldova, Macaristan, Ermenistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya ve Slovakya.” Sözleşmenin maddelerine de değinen Ergincan, şöyle devam etti:

Cinsel sapıklık uğruna

“Sözleşmenin 3. Maddesinin b) fıkrasında ‘aile tanımı’ olarak; resmi eşler dışında ‘birlikte yaşayan bireyler’ denmek suretiyle (yani kadın-erkek, erkek-erkek, kadın-kadın ya da lgbt kadın, lgbt erkek) aile tanımında kabul edilmektedir. Sözleşmenin bütünü sadece kadın ve farklı cinsel yönelimleri olanları korumaktadır. Sözleşmenin 3. Maddesinin f) fıkrasında ‘Kadın’ terimi, 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır’ hükmü yer alır. Yani sözleşme cinsellik ve kadınlık tanım ve kavramını bu tanımla 0-18 yaş arası tüm kız çocuklarına kadar indirmiştir. Sözleşmenin 12. Maddesi 1. fıkrasında: Töreler, gelenekler, örf ve adetlerin kökünün kazınması istenmektedir.

‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ adı altında örfe, namusa, dine aileye, insanlığa adeta savaş açılmıştır. Sözleşmeyi imzalayan taraflardan herhangi biri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle, İstanbul Sözleşmesi 80. maddesi uyarınca bu sözleşmeyi feshedebilir.”