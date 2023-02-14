Geride bıraktığımız hafta pek çok ilde yoğun kar yağışları gözlendi. İstanbul'da da benzer bir durumun beklendiği uzmanlarca belirtiliyordu. Ancak İstanbul'un tamamında yoğun kar yağışı etkili olmadı. Bazı ilçelerde birkaç saat yağan kar yüzleri güldürmedi. Peki, istanbul'da kar yağar mı?

İstanbul kar yağacak mı? Bu sene İstanbul'a kar yağar mı?

Barajların dolmasını bekleyenler bu sebeple kar yağışının etkili olmasını arzu ediyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ay sonunda kar yağışının olabileceğini kaydetti.

Ökten, "Kış uzayacak. Kuzeyde inanılmaz işler oluyor. 2 defa peş peşe zonal rüzgarlar doğudan esecek. Türkiye geneli için yeni karlı sistemler mümkün. Hatta büyük sistemler" dedi.

Kerem Ökten bir diğer paylaşımında, "Depremden dolayı acımız büyük fakat su sıkıntısı da had safhada. Önümüz Yaz. Barajların dolması lâzım. Şu günlerde değil, ay sonu bir Karlı sistem gelmesi lâzım. Gelme ihtimali de yükseliyor. Takibe aldım" ifadelerini kullandı.

Karlı sisteme karşı uyarıda bulunan Ökten, "Şubat sonu muhtemelen güçlü bir karlı sistem var. Takip ediyorum. Endeksler uygun. Buradan her gün takibini yapacağız" paylaşımında konuştu.