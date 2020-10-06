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Aktüel İstanbul Kalkınma Ajansı ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Aktüel

İstanbul Kalkınma Ajansı ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:23:05 -
İstanbul Kalkınma Ajansı ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İSTKA Genel Sekreteri Dr. İsmail Erkam Tüzgen ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yönetim kurulu toplantısında eylül ayı faaliyetleri değerlendirilerek ekim ayının planlaması yapıldı, 2021 yılı çalışma programı ele alındı.

Toplantıda gençlerin çalışma hayatına entegrasyonu açısından büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi, Kızılay Projesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme Merkezi Projesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu (İSTisNA) projesi sunumları gerçekleştirildi.

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